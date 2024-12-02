Вестник Кавказа

Ввоз пиротехники в Грузию могут ограничить из-за протестов

Ввоз пиротехники в Грузию могут ограничить из-за протестов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Грузия может ограничить ввоз пиротехники в страну из-за использования ее на протестах в насильственных целях. О подобном предложении сообщил глава парламента Шалва Папуашвили.

Власти Грузии хотят ограничить ввоз пиротехники в страну, рассказал спикер парламента Шалва Папуашвили.

«События показывают, что нужно действовать быстро»

- Шалва Папуашвили

Это связано с тем, что протестующие активно используют пиротехнику для обстрела здания парламента и сотрудников полиции.

Ранее «Грузинская мечта» выступила с инициативой запретить ношение масок и иных предметов одежды, полностью закрывающих лицо. Подобное предложение появилось после избиения на протесте оппозиционных журналистов группой неизвестных, одетых полностью в черное и балаклавы.

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