Вузы Турции будут готовить специалистов по "зеленой экономике"

В высших учебных заведениях Турции в скором времени откроются новые отделения, преподаватели которых будут готовить специалистов по "зеленой экономике" в сферах энергетики и цифровизации производства.

Турецкие власти в свете развития новых направлений мировой экономики планируют начать подготовку в вузах страны профессиональных кадров по новым направлениям, включающим "зеленую" энергетику и цифровизацию многих производственных процессов, заявил на заседании Совета по межвузовским связям в Анкаре глава Совета высшего образования Турции (YÖK) Эрол Озвар.

"Мы планируем внедрить новые образовательные программы, причем не только на уровне бакалавриата, но и в магистратуре и докторантуре"

- Эрол Озвар

Упор на подготовке будущих профессионалов будет сделан в направлении растущих потребностей экономики в сферах "зеленой трансформации" и цифровизации производства, отметил Озвар, передает АЗЕРТАДЖ.

В вузах Турции за последнее время выросло число специальностей в области искусственного интеллекта, такая же "мобилизация" нужна и для зеленой экономики. Также в этом направлении будут модернизированы и уже действующие программы, - отметил глава YÖK.

Еще одно перспективное направление, на котором будет сделан упор в подготовке кадров - кибертехнологии и кибербезопасность, таких факультетов и отделений в вузах Турции тоже станет больше, добавил Эрол Озвар.