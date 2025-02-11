Вестник Кавказа

Вузы Турции будут готовить специалистов по "зеленой экономике"

Вузы Турции будут готовить специалистов по "зеленой экономике"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В высших учебных заведениях Турции в скором времени откроются новые отделения, преподаватели которых будут готовить специалистов по "зеленой экономике" в сферах энергетики и цифровизации производства.

Турецкие власти в свете развития новых направлений мировой экономики планируют начать подготовку в вузах страны профессиональных кадров по новым направлениям, включающим "зеленую" энергетику и цифровизацию многих производственных процессов, заявил на заседании Совета по межвузовским связям в Анкаре глава Совета высшего образования Турции (YÖK) Эрол Озвар.

"Мы планируем внедрить новые образовательные программы, причем не только на уровне бакалавриата, но и в магистратуре и докторантуре"

- Эрол Озвар

Упор на подготовке будущих профессионалов будет сделан в направлении растущих потребностей экономики в сферах "зеленой трансформации" и цифровизации производства, отметил Озвар, передает АЗЕРТАДЖ.

В вузах Турции за последнее время выросло число специальностей в области искусственного интеллекта, такая же "мобилизация" нужна и для зеленой экономики. Также в этом направлении будут модернизированы и уже действующие программы, - отметил глава YÖK.

Еще одно перспективное направление, на котором будет сделан упор в подготовке кадров - кибертехнологии и кибербезопасность, таких факультетов и отделений в вузах Турции тоже станет больше, добавил Эрол Озвар.

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