Вучич: Азербайджан – истинный друг Сербии

Глава Сербии заявил, что создание нового маршрута для поставок азербайджанского газа, обезопасит балканскую республику.
Азербайджанская Республика остается настоящим другом для Сербии. Такое заявление сделал глава балканской республики Александр Вучич после торжественного запуска интерконнектора «Сербия-Болгария».
Он отметил, что открытие нового маршрута позволит создать новые источники получения газа и увеличит энергобезопасность страны.
По словам главы Сербии теперь страна сможет принимать сжиженный природный газ из нескольких терминалов.
"В их число входит и терминал в Александруполисе. Все это позволит еще больше обеспечить энергобезопасность Сербии. Азербайджан продолжает оставаться истинным другом Сербии"
– Александр Вучич
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