Вестник Кавказа

ВУЦ на базе СКГА в Карачаево-Черкесии весной начнет набирать курсантов

Призывники
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Уже нынешней весной военный учебный центр, созданный на базе Северо-Кавказской государственной академии в Карачаево-Черкесии, начнет набор первых курсантов, которые, помимо гражданских, получат и военные специальности.

Весной нынешнего 2024 года военный учебный центр, созданный на базе Северо-Кавказской государственной академии (СКГА) в Карачаево-Черкесии, начнет конкурсный отбор первых курсантов, сообщили в вузе.

"Центр позволит студентам академии получить военно-учетную специальность одновременно с прохождением обучения по основной программе бакалавриата или специалитета"

- пресс-служба СКГА

Те курсанты, которые успешно завершат курс обучения в учебном центре, получат офицерское звание и пополнят ряды офицеров запаса Вооруженных сил РФ.

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что на базе СКГА, в которую входят шесть институтов КЧР - медицинский, юридический, экономики и управления, цифровых технологий, инженерный и аграрный - откроется первый в регионе военный учебный центр, открытие которого одобрил министр обороны РФ Сергей Шойгу. ВУЦ будет носить имя Героя России, военного летчика Канамата Боташева, а студенты институтов на его базе смогут освоить воинскую специальность, пройти срочную службу заочно без отрыва от учебы и получить наряду с дипломом о высшем образовании удостоверение офицера запаса.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1060 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

На Ставрополье откроются «агроклассы» для школьников

На Ставрополье откроются «агроклассы» для школьников

Школьников познакомят с профессией учителя в Грозном

Школьников познакомят с профессией учителя в Грозном

На Ставрополье начнут готовить больше рабочих

На Ставрополье начнут готовить больше рабочих

Женщин в Азербайджане большинство в образовании, науке и медицине

Женщин в Азербайджане большинство в образовании, науке и медицине

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы