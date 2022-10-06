ВУЦ на базе СКГА в Карачаево-Черкесии весной начнет набирать курсантов

Весной нынешнего 2024 года военный учебный центр, созданный на базе Северо-Кавказской государственной академии (СКГА) в Карачаево-Черкесии, начнет конкурсный отбор первых курсантов, сообщили в вузе.
"Центр позволит студентам академии получить военно-учетную специальность одновременно с прохождением обучения по основной программе бакалавриата или специалитета"
- пресс-служба СКГА
Те курсанты, которые успешно завершат курс обучения в учебном центре, получат офицерское звание и пополнят ряды офицеров запаса Вооруженных сил РФ.
Напомним, ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что на базе СКГА, в которую входят шесть институтов КЧР - медицинский, юридический, экономики и управления, цифровых технологий, инженерный и аграрный - откроется первый в регионе военный учебный центр, открытие которого одобрил министр обороны РФ Сергей Шойгу. ВУЦ будет носить имя Героя России, военного летчика Канамата Боташева, а студенты институтов на его базе смогут освоить воинскую специальность, пройти срочную службу заочно без отрыва от учебы и получить наряду с дипломом о высшем образовании удостоверение офицера запаса.