Встреча в Стамбуле может пройти на уровне дипломатов – глава РСМД Иван Тимофеев

По мнению главы РСМД Тимофеева, переговоры между РФ и Украиной в Стамбуле, запланированные на 15 мая, пройдут на уровне дипломатов.

Встреча РФ и Украины в Стамбуле может состояться на уровне дипломатов, заявил глава Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.

Тимофеев отметил, что встреча на высшем уровне маловероятна, так как требует особой подготовки.

"Я думаю, что российского президента не будет в Стамбуле, он, скорее всего, пошлет для переговоров дипломатов, прежде всего. Это правильно, потому что любая встреча на высшем уровне должна готовиться, переговоры должны сначала проходить на высоком уровне, потом на высшем"

– Иван Тимофеев

Тимофеев отметил, что консультации важны с точки зрения дипломатии, однако прогресс в переговорах во многом зависит от украинской стороны, которая может снова отказаться от российских предложений.

Напомним, что с предложением о переговорах с Киевом выступил в ночь на 11 мая президент РФ Владимир Путин. Российский лидер предложил провести переговоры 15 мая в Стамбуле.