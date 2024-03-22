Все аэропорты Казахстана могут перевести на биометрию

Биометрическая идентификация пассажиров в аэропортах может стать массовой практикой в Казахстане. Сейчас биометрия действует в аэропорту Астаны как пилотный проект.

Биометрию в Казахстане могут ввести во всех аэропортах страны, сообщили в Минтранса Казахстана.

В ведомстве отметили, что цифровизация позволяет сделать организацию при перевозках более быстрой и простой. Сегодня авиапассажиры приобретают билеты на самолет онлайн, пользуются цифровыми документами. При посадке на рейс могут также использовать современные технологии - пассажиры будут проходить биометрическую идентификацию, что сделает процесс более удобным и быстрым.

На данный момент биометрия как пилотный проект внедрена в авиагавани Астаны. Если проект будет оценен позитивно, биометрия появится во всех аэропортах Казахстана.