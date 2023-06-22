Врио главы Нацбанка Грузии впервые в истории назначена женщина

Опубликовано: 21:47, 22 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: официальный сайт министерства экономики и устойчивого развития Грузии

Исполнять обязанности главы Нацбанка Грузии будет Натия Турнава. Ранее она возглавляла Минэкономики.

Временно исполняющей обязанности главы Нацбанка Грузии стала Натия Турнава. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Это первый случай в истории Грузии, когда пост главы Нацбанка заняла представительница прекрасного пола.

"Прошло заседание Совета Национального банка. Большинством голосов совет меня поддержал и избрал на должность первого вице-президента"

– сказала вриа главы Нацбанка.

По ее словам, в новой для себя должности она продолжит проводить адекватную и осторожную монетарную политика.

"Это большая ответственность – занимать должность первого вице-президента, быть исполняющим обязанности президента в организации, отвечающей за финансовую стабильность страны"

– поведала Турнава.

С 2019 по 2022 год Турнава занимала пост главы Минэкономики. С лета прошлого года является членом Совета Нацбанка.