Врио главы Нацбанка Грузии впервые в истории назначена женщина

Временно исполняющей обязанности главы Нацбанка Грузии стала Натия Турнава. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Это первый случай в истории Грузии, когда пост главы Нацбанка заняла представительница прекрасного пола.
"Прошло заседание Совета Национального банка. Большинством голосов совет меня поддержал и избрал на должность первого вице-президента"
– сказала вриа главы Нацбанка.
По ее словам, в новой для себя должности она продолжит проводить адекватную и осторожную монетарную политика.
"Это большая ответственность – занимать должность первого вице-президента, быть исполняющим обязанности президента в организации, отвечающей за финансовую стабильность страны"
– поведала Турнава.
С 2019 по 2022 год Турнава занимала пост главы Минэкономики. С лета прошлого года является членом Совета Нацбанка.