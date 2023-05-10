Нацбанк Грузии снизил ставку рефинансирования впервые почти за 3 года

Опубликовано: 11:58, 10 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Нацбанк Грузии решил снизить ставку рефинансирования до 10,5%. Последний раз регулятор понижал ее чуть менее 3 лет назад

Нацбанк Грузии на состоявшемся сегодня заседании объявил о решении снизить ставку рефинансирования на 0,5 процентных пункта. Об этом сказано в распространенном по итогам встречи сообщении пресс-службы регулятора.

Таким образом, в настоящее время ставка составляет 10,5%.

В Нацбанке пояснили, что начали постепенно отказываться от ужесточенной монетарной политики в связи с появившейся тенденцией сокращения инфляции. В частности, в прошлом месяце инфляция составила 2,7% в годовом выражении.

Последний раз ставка рефинансирования в Грузии снижалась в августе 2020 года. Тогда регулятор решил понизить ее на 0,25% до 8%.