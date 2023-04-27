Лари вернулся в январь 2018 года

Опубликовано: 18:50, 27 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Нацвалюта Грузии обновила рекорд пятилетней давности по отношению к доллару. На завтра курс лари составит 2,49 за один доллар.

Нацбанк Грузии установил курс лари на завтра на уровне 2,49 за доллар. Последний раз национальная валюта республики находилась на этой отметке в январе 2018 года.

В то же время инфляция в стране все еще держится на высоком уровне. Согласно статистическим данным, в прошлом месяце она достигала 5,3% в годовом исчислении.

На фоне роста потребительских цен Цанбанк продолжает удерживать ставку рефинансирования на достаточно высоком уровне в 11% годовых. Следующее рассмотрение ставки намечено на 10 мая.