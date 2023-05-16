Врачи погибшей от побоев девочки в Ингушетии рассказали подробности трагедии

Опубликовано: 23:24, 16 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

После того, как глава Ингушетии сообщил о смерти четырёхлетней Самиры, ранее попавшей в больницу с тяжелыми травмами, предположительно нанесенными матерью и бабушкой, подробности трагедии рассказали врачи.

Заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии ДРКБ Ингушетии Фатима Ахильгова, комментируя сообщение о смерти избитой четырехлетней девочки, рассказала о том, что медики сделали все для спасения жизни малышки.

По ее словам, не смотря на все усилия, в том числе, консультации с московскими коллегами, спасти жизнь Самиры не удалось.

«За время наблюдения девочки в отделении были выполнены все необходимые исследования. Неоднократно были проведены телемедицинские консультации с федеральными клиниками Москвы»

– Фатима Ахильгова

Ранее о том, что девочка скончалась, сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов.

Напомним, что по обвинению в нанесении тяжких телесных повреждений была задержана мать девочки. Также правоохранители обвиняют в причастности к преступлению бабушку потерпевший.