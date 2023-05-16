Врачи погибшей от побоев девочки в Ингушетии рассказали подробности трагедии

Заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии ДРКБ Ингушетии Фатима Ахильгова, комментируя сообщение о смерти избитой четырехлетней девочки, рассказала о том, что медики сделали все для спасения жизни малышки.
По ее словам, не смотря на все усилия, в том числе, консультации с московскими коллегами, спасти жизнь Самиры не удалось.
«За время наблюдения девочки в отделении были выполнены все необходимые исследования. Неоднократно были проведены телемедицинские консультации с федеральными клиниками Москвы»
– Фатима Ахильгова
Ранее о том, что девочка скончалась, сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов.
Напомним, что по обвинению в нанесении тяжких телесных повреждений была задержана мать девочки. Также правоохранители обвиняют в причастности к преступлению бабушку потерпевший.