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Возле населенного пункта на Ставрополье вспыхнул природный пожар

Возле населенного пункта на Ставрополье вспыхнул природный пожар
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Пожарные работают над ликвидацией пожара, вспыхнувшего возле одного из населенных пунктов Ставрополья. В тушении задействованы 9 единиц техники.

В среду, 20 сентября, неподалеку от населенного пункта в Ставропольском крае произошло возгорание травы. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

"20 сентября, хутор Нижний Грушевый, горение травы на площади 25 га. Имеется угроза распространения на хутор Садовый"

– пресс-служба

В ликвидации пожара участвуют 44 пожарных, задействованы 9 единиц техники.

Тушение происходит по рангу вызова №2. Он присваивается, когда для устранения пожара необходимы дополнительные силы.

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