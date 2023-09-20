Возле населенного пункта на Ставрополье вспыхнул природный пожар

Опубликовано: 14:48, 20 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пожарные работают над ликвидацией пожара, вспыхнувшего возле одного из населенных пунктов Ставрополья. В тушении задействованы 9 единиц техники.

В среду, 20 сентября, неподалеку от населенного пункта в Ставропольском крае произошло возгорание травы. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

"20 сентября, хутор Нижний Грушевый, горение травы на площади 25 га. Имеется угроза распространения на хутор Садовый"

– пресс-служба

В ликвидации пожара участвуют 44 пожарных, задействованы 9 единиц техники.

Тушение происходит по рангу вызова №2. Он присваивается, когда для устранения пожара необходимы дополнительные силы.