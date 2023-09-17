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Крупный природный пожар потушили в Анапе

Крупный природный пожар потушили в Анапе
Горение сухой травы, начавшееся сегодня днем, ликвидировали под Анапой. Борьба с огнем продолжалась около пяти часов.

Природный пожар удалось погасить к вечеру в Анапе, подробности происшествия опубликованы на сайте кубанского МЧС.

Сигнал о возгорании у СНТ поступил в 15:29, и уже в 15:30 на месте ЧП выдвинулись пожарные. Они стремились защитить от огня расположенные рядом дачи.

За 15 минут огнеборцы прибыли на пожар. На тот момент сухая трава горела на площади 800 кв м.

Тушение

К 18:40 спасатели локализовали пожар. Выгорела сухая трава на 2 тыс кв м.

Через 35 минут открытое горение прекратилось, а полностью пожар был ликвидирован в 20:26.

С огнем боролись почти 80 человек.

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