Лесной пожар произошел в курортном районе Турции

Опубликовано: 17:54, 17 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Леса горят неподалеку от турецкой Алании. В тушении участвует авиация. Местные жители были эвакуированы.

Пожар тушат в лесу в районе Аланьи. Пламя возникло в окрестностях плотины Дим, а точнее в уезде Узунез, на расстоянии 11 км от центра Аланьи.

Борьба с огнем ведется как на земле, так и с воздуха. Пожарные используют 15 машин и три вертолета.

По последним данным, пришлось вывезти в безопасное место жителей пяти домов, на которые мог перекинуться огонь.

Утверждается, что угрозы для жилых районов Аланьи или отелей нет.