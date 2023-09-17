Лесной пожар произошел в курортном районе Турции

Леса горят неподалеку от турецкой Алании. В тушении участвует авиация. Местные жители были эвакуированы.
Пожар тушат в лесу в районе Аланьи. Пламя возникло в окрестностях плотины Дим, а точнее в уезде Узунез, на расстоянии 11 км от центра Аланьи.
Борьба с огнем ведется как на земле, так и с воздуха. Пожарные используют 15 машин и три вертолета.
По последним данным, пришлось вывезти в безопасное место жителей пяти домов, на которые мог перекинуться огонь.
Утверждается, что угрозы для жилых районов Аланьи или отелей нет.