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Лесной пожар произошел в курортном районе Турции

Лесной пожар произошел в курортном районе Турции
© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"
Леса горят неподалеку от турецкой Алании. В тушении участвует авиация. Местные жители были эвакуированы.

Пожар тушат в лесу в районе Аланьи. Пламя возникло в окрестностях плотины Дим, а точнее в уезде Узунез, на расстоянии 11 км от центра Аланьи.

Борьба с огнем ведется как на земле, так и с воздуха. Пожарные используют 15 машин и три вертолета.

По последним данным, пришлось вывезти в безопасное место жителей пяти домов, на которые мог перекинуться огонь.

Утверждается, что угрозы для жилых районов Аланьи или отелей нет.

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