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Крупный пожар в Анапе: огонь охватил сухую траву

Крупный пожар в Анапе: огонь охватил сухую траву
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Природный пожар произошел сегодня днем неподалеку от Анапы. Детали чрезвычайного происшествия озвучили в кубанском МЧС.

Сухая трава горит в Анапе на большой площади. Информацию о пожаре распространило краевое МЧС.

Очевидцы сообщили о возгорании на территории СНТ "Мечта" днем, примерно в полчетвертого. Когда огнеборцы прибыли на место ЧП, пламя пылало на площади в 800 кв м.

Через чуть более чем три часа работы пожарных возгорание удалось локализовать. Его площадь в итоге достигла 2 тыс кв м.

В тушении участвуют более 60 человек.

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