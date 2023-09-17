Крупный пожар в Анапе: огонь охватил сухую траву

Опубликовано: 19:44, 17 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Природный пожар произошел сегодня днем неподалеку от Анапы. Детали чрезвычайного происшествия озвучили в кубанском МЧС.

Сухая трава горит в Анапе на большой площади. Информацию о пожаре распространило краевое МЧС.

Очевидцы сообщили о возгорании на территории СНТ "Мечта" днем, примерно в полчетвертого. Когда огнеборцы прибыли на место ЧП, пламя пылало на площади в 800 кв м.

Через чуть более чем три часа работы пожарных возгорание удалось локализовать. Его площадь в итоге достигла 2 тыс кв м.

В тушении участвуют более 60 человек.