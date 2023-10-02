Возле берега Турции шторм разломил сухогруз пополам

Из-за плохой погоды морское судно село на мель возле черноморского побережья Турции и разломилось на пару частей. Жертв и пострадавших нет.

Сухогруз, который шел под флагом Панамы, потерпел крушение из-за шторма, бушующего сейчас в Черном море возле побережья Турции. Информацию об этом озвучил турецкий канал Sözcü.

Морское судно село на мель возле морского порта Эрегли. Отмечается, что из-за шторма корабль был разломлен на две части.

С сухогруза эвакуировали 13 членов экипажа, никто их них не пострадал.

В эти выходные на большей части побережья Турции бушует шторм. Синоптики прогнозируют усиление ветра до 30 метров в секунду и обильные осадки в виде ливней.

Из-за непогоды аэропорты Стамбула были вынуждены отменить почти 200 рейсов.