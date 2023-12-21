Восток Казахстана потрясло ночное землетрясение

Минувшей ночью в восточной части Казахстана произошло землетрясение. В результате подземных толчков никто не пострадал.
На востоке Казахстана в ночь с 13 на 14 января произошло землетрясение. Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,6 в 230 км от Алматы.
"Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК 13 января 2024 года в 22 часа 8 минут 22 секунды алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 230 километрах на северо-восток от Алма-Аты на территории Казахстана"
– СОМЭ МЧС
Его очаг залегал на глубине 15 км. Население города Текели ощутило 3-балльные толчки.
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