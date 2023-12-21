Отель Rixos Aktau сливает сточные воды в Караколь, где гибнут лебеди

Связи руководства помогли отелю Rixos Aktau получить разрешение на сброс сточных вод в заповедное озеро Караколь. На озере с конца декабря погибло свыше 800 лебедей.

В озеро Караколь в Мангистауской области, где зафиксирована массовая гибель лебедей, сточные воды сливает отель Rixos Aktau, расположенный на Каспийском море. Бывший сотрудник Минэкологии Казахстана рассказал, что отель воспользовался связями, чтобы получить разрешение на слив воды в Караколь.

Экс-сотрудник комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии Айтуар Туганбеков сообщил в соцсети, что обещанный отелем фильтр не справляется, ущерб экологии еще предстоит выяснить.

"Предполагалось, что Rixos берет воду с Каспийского моря, использует для своей деятельности. Они предлагали ее сливать в озеро Караколь, которое находится через дорогу. В проекте было указано, что будет стоять фильтр, а в озеро будет сливаться чуть ли не чистейшая вода. На тот момент я не согласился, не одобрил этот проект. Но Rixos подключил свои связи, было прямое поручение заместителя премьер-министра, вице-министра"

– Туганбеков

Он добавил, что установлено, что источником загрязнения озера, расположенного в заповеднике, является именно этот отель.

По данным департамента экологии региона, мониторинг показал утечку неизвестной жидкости из трубопровода, идущего от отеля Rixos.

"Сейчас идет проверка. Надеюсь, проверка будет качественная. Нужно в целом эту деятельность по загрязнению посмотреть и принять меры"

– Туганбеков

Мертвых лебедей на берегу водоема находят с 21 декабря. Уже найдено около 850 тушек. Специалисты установили, что озеро сильно загрязнено, а пернатые страдали от птичьего гриппа.