Восемь жителей Грузии подозреваются в присвоении госземель

Опубликовано: 11:58, 14 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Грузии местный житель незаконно присвоил себе госземли общей площадью почти 7 тыс кв метров. Общая сумма ущерба составила более 700 тыс лари.

В Грузии возбуждено уголовное дело в отношении восьми человек, подозреваемых в присвоении государственных земельных участков. Об этом рассказали в Минфине республики.

Следствием было установлено, что с 2020 по 2021 год один из подозреваемых с помощью поддельных документов оформил три участка в регионе Мцхета-Мтианети, общая площадь которых составила 6,8 тыс кв метров. Зарегистрировать участки ему также удалось благодаря лжесвидетелям и одному из сотрудников местных властей, который ненадлежащим образом исполнял свои обязанности.

Ущерб, нанесенный злоумышленником, оценивается в 713 тыс лари.

Уголовное дело возбуждено сразу по трем статьям. Преступнику грозит от 6 до 9 лет лишения свободы.