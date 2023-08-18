Воронеж принимает рок-фестиваль "Чернозем"

Опубликовано: 22:22, 18 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Нововоронежская АЭС

Под Воронежем стартовал трехдневный фестиваль "Чернозем", в котором примут участие не только 50 лучших рок-исполнителей России, но нашумевший, но уже обновленный памятник нововоронежской Аленке.

На поле рядом с городским парком "Град", что в Воронеже, сегодня весь вечер гремит громкая музыка в стиле рок – здесь начался трехдневный рок-фестиваль "Чернозем", сообщили в пресс-службе его организатора.

Концерты на поле под открытым небом пройдут и завтра, и послезавтра – зрители фестиваля смогут увидеть и насладиться музыкой 50 лучших российских рок-исполнителей и рок-коллективов, в числе которых выступят группы "Пикник", "Крематорий", "Кипелов", "Мельница", Гарик Сукачев, Глеб Самойлов, Найк Борзов и многие другие известные музыканты, передает РИА Новости.

Любопытно, что главным зрителем фестиваля стала новая, исправленная знаменитая скульптура нововоронежской Аленки: она выставлена на всеобщее обозрение перед главной сценой фестиваля, ее смогут увидеть и сфотографироваться с ней гости праздника.