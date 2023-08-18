Воронеж принимает рок-фестиваль "Чернозем"

На поле рядом с городским парком "Град", что в Воронеже, сегодня весь вечер гремит громкая музыка в стиле рок – здесь начался трехдневный рок-фестиваль "Чернозем", сообщили в пресс-службе его организатора.
Концерты на поле под открытым небом пройдут и завтра, и послезавтра – зрители фестиваля смогут увидеть и насладиться музыкой 50 лучших российских рок-исполнителей и рок-коллективов, в числе которых выступят группы "Пикник", "Крематорий", "Кипелов", "Мельница", Гарик Сукачев, Глеб Самойлов, Найк Борзов и многие другие известные музыканты, передает РИА Новости.
Любопытно, что главным зрителем фестиваля стала новая, исправленная знаменитая скульптура нововоронежской Аленки: она выставлена на всеобщее обозрение перед главной сценой фестиваля, ее смогут увидеть и сфотографироваться с ней гости праздника.