Военных атташе привезли в Шушу

Опубликовано: 19:28, 24 сен 2023 (UTC+3 MSK)

Зарубежные дипломаты побывали сегодня в Шуше, где смогли воочию убедиться в размахе накачки вооружениями сепаратистов со стороны Еревана. Также им была предъявлена боевая позиция ВС Армении в Шушинском районе.

Сегодня впервые после освобождения от оккупации Шуша приняла корпус военных атташе из размещенных на территории Азербайджана дипломатических миссий.

Визит в Шушу стал возможен благодаря антитеррористической операции ВС Азербайджана в Карабахском экономическом районе АР, гарантировавшей безопасность дипломатов по пути в город.

Корпусу военных атташе была предъявлена к осмотру одна из боевых позиций ВС Армении, находившаяся в Шушинском районе неподалеку от Шуши. Дипломаты смогли убедиться, что армянские военные и НВФ готовились к ведению боевых действий против азербайджанской армии и имели возможности для диверсий и терактов на ближайших к позиции территориях.

Представители Минобороны Азербайджана показали дипломатам изъятые вооружения и рассказали о ходе процесса разоружения ВС Армении и НВФ в Карабахском экономическом районе, обратив внимание на масштабы накачки сепаратистов оружием со стороны Еревана.

Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины

Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводилась для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносились только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являлись целями в ходе операции.



Антитеррористическая операция позволила реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечила безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.