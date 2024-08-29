Воду включили в махачкалинской мечети

В мечети Махачкалы отрегулировали подачу воды. Ранее там было проведено водоснабжение с нарушениями. Были проведены работы по прокладке новой линии.

Махачкалинская мечеть, расположенная на улице Малыгина, столкнулась с проблемой водоснабжения. Центр управления регионом РД зафиксировал данное обращение.

Сигнал о случившемся передали Единому оператору. Было установлено, что в комнату, где совершается омовение усопших, не поступала вода.

Аварийная бригада заметила, что водоснабжение в мечеть было проведено с нарушениями, это приводило к постоянным перебоям с водой.

Отмечается, что работники проложили новую линию водоснабжения и установили смотровой колодец.