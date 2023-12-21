Вода скоро вернется в Риддер – обещают власти

Водоснабжение будет восстановлено в Риддере в самое ближайшее время, заверил глава города. Ранее город в Казахстане остался без воды из-за лавины.

Жители Риддера в Восточно-Казахстанской области скоро получат воду, о ликвидации последствий недавнего ЧП рассказал аким Даулет Батырбаев.

Градоначальник напомнил, что 10 января из-за оттепели сошла лавина, которая запечатал отводной канал. Позже он оказался промыт естественным образом – рекой Громатухой, передает "Мой город Риддер".

Сегодня утром, подчеркнул Батырбаев, шугосброс действует штатно, вода поступает в нулевую камеру. Однако там все еще остаются шуга и снег, принесенные лавиной. Специалисты удаляют их, и очень скоро, заверил аким, холодная вода снова начнет поступать всем жителям Риддера.

Он уточнил, что холодная вода на протяжении всего времени с начала аварии (около суток) была у тех, кто живет на первых этажах.

Шуга – ледяная каша, состоящая из мелкого льда и снега.