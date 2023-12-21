Вестник Кавказа

Лавины оставили город в Казахстане без воды

Кран холодной и горячей воды
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Лавины фактически отрезали доступ воды к городу Риддер. Город находится в Восточно-Казахстанской области.

Город Риддер в Казахстане фактически остался без воды после того, как лавиной была повреждена система водопровода. Власти отмечают, что добраться непосредственно к месту аварии невозможно. Однако жителям пообещали дать воду в ближайшее время. Отмечается, что вода будет поступать к потребителям, живущим на первых этажах.

«11 января поступила информация от ТОО "Компания ЛК ГЭС" о том, что прекращается подача воды потребителям из-за самопроизвольного схода лавин в ущелье реки Громатуха. Затор промывается водой естественным путем»

– пресс-службе администрации города.

Также власти призвали местное население сохранять спокойствие и доверять информации из проверенных источников.

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