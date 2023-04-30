Во Владикавказе оптимизировали сосудистый центр

Опубликовано: 5:05, 30 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Медучреждения Северной Осетии пополнятся новым оборудованием. В частности, в сосудистом центре РКБ республики и Ардонской ЦРБ появятся новые аппараты МРТ. Об этом сообщил глава региона Сергей Меняйло.

Республиканская клиническая больница Владикавказа получила новый магнитно-резонансный томограф. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Далее региональный лидер отметил, что также аппарат МРТ будет закуплен для Ардонской ЦРБ. Кроме того, КТ-аппарат дополнит мединструментарий поликлиники 4, находящейся во Владикавказе, а поликлиника 1 и Моздокская ЦРБ получили новые аппараты флюорографии.

Меняйло отметил, что всего по профильной программе оснащения медучреждений будет закуплено более трех десятков аппаратов различного назначения.