РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Во Владикавказе оптимизировали сосудистый центр

Во Владикавказе оптимизировали сосудистый центр
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Медучреждения Северной Осетии пополнятся новым оборудованием. В частности, в сосудистом центре РКБ республики и Ардонской ЦРБ появятся новые аппараты МРТ. Об этом сообщил глава региона Сергей Меняйло.

Республиканская клиническая больница Владикавказа получила новый магнитно-резонансный томограф. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Далее региональный лидер отметил, что также аппарат МРТ будет закуплен для Ардонской ЦРБ. Кроме того, КТ-аппарат дополнит мединструментарий поликлиники 4, находящейся во Владикавказе, а поликлиника 1 и Моздокская ЦРБ получили новые аппараты флюорографии.

Меняйло отметил, что всего по профильной программе оснащения медучреждений будет закуплено более трех десятков аппаратов различного назначения.

 

На надбавки педагогам в Северной Осетии будут тратить около 570 млн рублей в год

На надбавки педагогам в Северной Осетии будут тратить около 570 млн рублей в год

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
1265 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version