На надбавки педагогам в Северной Осетии будут тратить около 570 млн рублей в год

Опубликовано: 4:34, 20 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Северной Осетии увеличат объем средств, выделяемых на надбавки педагогам. Власти республики намерены повысить престижность этой профессии с помощью повышения зарплат.

Руководство Северной Осетии планирует тратить на надбавки педагогам по 567 млн рублей в год, сообщил накануне глава региона.

По словам Сергея Меняйло, местные власти приняли решение о доплатах учителям со статусом методиста и наставника, а также о возвращении надбавок за стаж и доплатах молодым специалистам.

Глава региона отметил, что с прошлой осени преподавателям стали выплачивать допсредства за внеурочную деятельность.

Кроме того, он напомнил, что в том году дополнительно выделили примерно 330 млн рублей, чтобы поднять зарплаты учителям.

Помимо этого, Меняйло указал на то, что в республике необходимо повысить престижность профессии педагога, а этого, в частности, можно добиться с помощью увеличения зарплат.