На надбавки педагогам в Северной Осетии будут тратить около 570 млн рублей в год

В Северной Осетии увеличат объем средств, выделяемых на надбавки педагогам. Власти республики намерены повысить престижность этой профессии с помощью повышения зарплат.
Руководство Северной Осетии планирует тратить на надбавки педагогам по 567 млн рублей в год, сообщил накануне глава региона.
По словам Сергея Меняйло, местные власти приняли решение о доплатах учителям со статусом методиста и наставника, а также о возвращении надбавок за стаж и доплатах молодым специалистам.
Глава региона отметил, что с прошлой осени преподавателям стали выплачивать допсредства за внеурочную деятельность.
Кроме того, он напомнил, что в том году дополнительно выделили примерно 330 млн рублей, чтобы поднять зарплаты учителям.
Помимо этого, Меняйло указал на то, что в республике необходимо повысить престижность профессии педагога, а этого, в частности, можно добиться с помощью увеличения зарплат.