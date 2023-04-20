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На надбавки педагогам в Северной Осетии будут тратить около 570 млн рублей в год

На надбавки педагогам в Северной Осетии будут тратить около 570 млн рублей в год
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Северной Осетии увеличат объем средств, выделяемых на надбавки педагогам. Власти республики намерены повысить престижность этой профессии с помощью повышения зарплат.

Руководство Северной Осетии планирует тратить на надбавки педагогам по 567 млн рублей в год, сообщил накануне глава региона.

По словам Сергея Меняйло, местные власти приняли решение о доплатах учителям со статусом методиста и наставника, а также о возвращении надбавок за стаж и доплатах молодым специалистам.

Глава региона отметил, что с прошлой осени преподавателям стали выплачивать допсредства за внеурочную деятельность.

Кроме того, он напомнил, что в том году дополнительно выделили примерно 330 млн рублей, чтобы поднять зарплаты учителям.

Помимо этого, Меняйло указал на то, что в республике необходимо повысить престижность профессии педагога, а этого, в частности, можно добиться с помощью увеличения зарплат.

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