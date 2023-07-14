Во Франции призвали побыстрее поставить Армении оружие для обороны

Опубликовано: 21:20, 14 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Новая провокация совершена французским Сенатом. Спикер палаты Жерар Ларше потребовал, чтобы Армении поскорее была снабжена оборонительным вооружением.

Спикер Сената Франции (верхней палаты парламента) Жерар Ларше потребовал активизировать процесс поставок Армении оружия для обороны.

Об этом политик написал на своей странице в Twitter по итогам переговоров с председателем Нацсобрания Армении.

"Я потребовал… ускорения отправки Францией оборонительного оружия в Армению для обеспечения ее безопасности!"

– Жерар Ларше

Визит Алена Симоняна в Париж завершился накануне.

Напомним, завтра в Брюсселе пройдет очередная встреча глав Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Никола Пашиняна. Посредником выступит председатель Евросовета Шарль Мишель. Переговоры станут уже шестыми по счету на площадке в Бельгии.