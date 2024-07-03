Власти Северной Осетии займутся охраной духовного наследия

В Северной Осетии в скором времени появится закон об охране объектов духовного наследия – такое поручение дал глава региона Сергей Меняйло. Его цель – оградить такие святыни от паломничества туристов.

В Северной Осетии будет разработан и принят закон об охране объектов духовного наследия, написал в своем Telegram-канале глава региона Сергей Меняйло.

"Поручил в ближайшее время разработать в Северной Осетии закон об охране объектов духовного наследия. Это позволит нам регулировать, в том числе для туристов, посещение объектов, имеющих для нас сакральное значение, - Рощу Хетага, Реком и другие места"

- Сергей Меняйло

Как отметил глава региона, необходимость в этом вызвана нашествием туристов, которые приезжают поглазеть на святыни осетинского народа, не считаясь с элементарными правилами поведения в таких знаковых местах – власти уже начали устанавливать рядом с некоторыми объектами, в частности, в Даргавсе, где расположен аланский могильник, предупредительные таблички.

У каждого народа есть традиции, обычаи, культура - их нужно уважать как туристам, так и самим жителям республики. Гостям в Северной Осетии рады всегда, и если туристам будут вежливо и корректно разъяснять правила нахождения в святилищах и других сакральных местах региона, проблемы решатся сами собой, - добавил глава республики.