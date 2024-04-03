Вестник Кавказа

Власти Северной Осетии разрабатывают новые приоритеты в стратегии развития

Власти Северной Осетии разрабатывают новые приоритеты в стратегии развития
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Стратегия социально-экономического развития Северной Осетии до 2030 года получит новые векторы развития, которые затронут агропромышленный, туристско-рекреационный, медицинский и другие кластеры экономики.

Власти Северной Осетии обновят Стратегию социально-экономического развития республики до 2030 года, почти вдвое увеличив число ее приоритетных направлений, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

Цель нововведений – приведение документа в соответствие со Стратегией социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) до 2030 года, утвержденной правительством России, передает ТАСС.

"Количество приоритетных направлений развития республики в действующей стратегии с учетом сложившейся экономической ситуации будет увеличено с 7 до 13. Ключевые векторы - агропромышленный, туристско-рекреационный, медицинский, культурно-этнографический кластеры, промышленный и транспортно-логистический комплексы, информационные технологии, экология и климат, развитие малого и среднего предпринимательства, а также горных территорий. Кроме того, в перечне - инвестиции и инновации, строительство и жилищно-коммунальное хозяйство, топливно-энергетический комплекс"

- первый заместитель министра экономического развития РСО - Алания Олег Быкадоров

Особое внимание в обновленной Стратегии власти уделят прорывным инвестиционным проектам, которые смогут вывести республику на качественно новый уровень развития.

У республики есть реальные перспективы роста по многим направлениям, и нужно продолжать их развитие, добавил замминистра.

Минэкономики республики создаст межведомственную рабочую группу по корректировке Стратегии, в которую, помимо чиновников министерства, войдут представители власти на местах, бизнес-структур, общественности и независимые эксперты.

Обновленный документ будет представлен в министерство экономического развития России.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1750 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Порты Кубани нарастили объемы экспорта пшена

Порты Кубани нарастили объемы экспорта пшена

ЦБ РФ &quot;замораживает&quot; ключевую ставку до конца года

ЦБ РФ "замораживает" ключевую ставку до конца года

Армения не выживет без России

Армения не выживет без России

Москва: Баку – наш стратегический партнер и надежный союзник

Москва: Баку – наш стратегический партнер и надежный союзник

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы