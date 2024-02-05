Власти Кувейта поздравили Ильхама Алиева с победой на выборах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев продолжает получать поздравления от лидеров арабских стран с блестящей победой на внеочередных президентских выборах – свои поздравления ему направили эмир и премьер-министр Кувейта.

Эмир Государства Кувейт шейх Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах поздравил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с победой на внеочередных президентских выборах, сообщило Кувейтское новостное агентство (KUNA).

Эмир Кувейта пожелал президенту Азербайджана здоровья, а Азербайджану и его народу – динамичного развития и процветания, сообщает АЗЕРТАДЖ.

Также главу Азербайджана поздравил с убедительной победой на выборах премьер-министр Кувейта шейх Мухаммед Сабах ас-Салим ас-Сабах.