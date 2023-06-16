Власти Кубани озвучили нехватку врачей

Опубликовано: 18:18, 16 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Власти Краснодарского края испытывают острую нехватку во врачах и среднем медицинском персонале – в крае имеются вакантные места как минимум для 2,5 тысяч врачей и 3,4 тысяч медработников.

На Кубани острую нехватку кадров испытывают поликлиники и больницы края, сообщила в своем Telegram-канале вице-губернатор региона Анна Минькова.

"Только средних медработников требуется по краю 3,4 тыс человек, также нужно 2,5 тыс врачей"

- Анна Минькова

Дефицит специалистов сформировался в регионе несмотря на то, что власти края активно готовят свои молодые кадры - за последние два года были открыты два филиала медицинских колледжей в Тимашевске и Курганинске, передает "Интерфакс".

Также ощущается потребность в расширении сети медучреждений, особенно на селе, и эта работа активно ведется – только до конца текущего 2023 года в крае заработают восемь новых поликлиник, начали строить еще 11, строится 10 фельдшерско-акушерскиих пунктов, еще в шести медучреждениях ведется капитальный ремонт, дооснащаются краевые онкоцентры, - добавила Минькова.