Власти Кубани озвучили нехватку врачей

На Кубани острую нехватку кадров испытывают поликлиники и больницы края, сообщила в своем Telegram-канале вице-губернатор региона Анна Минькова.
"Только средних медработников требуется по краю 3,4 тыс человек, также нужно 2,5 тыс врачей"
- Анна Минькова
Дефицит специалистов сформировался в регионе несмотря на то, что власти края активно готовят свои молодые кадры - за последние два года были открыты два филиала медицинских колледжей в Тимашевске и Курганинске, передает "Интерфакс".
Также ощущается потребность в расширении сети медучреждений, особенно на селе, и эта работа активно ведется – только до конца текущего 2023 года в крае заработают восемь новых поликлиник, начали строить еще 11, строится 10 фельдшерско-акушерскиих пунктов, еще в шести медучреждениях ведется капитальный ремонт, дооснащаются краевые онкоцентры, - добавила Минькова.