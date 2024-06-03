Власти Ингушетии хотят закрыть кредиторскую задолженность за два года

На конец прошлого года кредиторская задолженность Ингушетии составляла почти 2 млрд рублей. Руководство республики намерено погасить ее в течение нескольких лет.

Власти Ингушетии собираются за два года полностью погасить кредиторскую задолженность, которая на конец прошлого года составляла 1,8 млрд рублей. Об этом заявил глава региона в кулуарах ПМЭФ.

"С одной стороны, мы реализуем план правительства региона о повышении эффективности бюджетных расходов и по увеличению поступления доходов бюджета, а с другой - я пытаюсь найти возможность наполнения экономического блока, который реализует федеральные стандарты социально-экономического развития региона"

– Махмуд-Али Калиматов

Он подчеркнул, что слаженная и активная работа, которая ведется с 2019 года, позволила уменьшить сумму задолженности на 4 млрд рублей, передает ТАСС.