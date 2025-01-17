Вестник Кавказа

Власти Грозного рассказали о ходе строительства нового микрорайона

Власти Грозного рассказали о ходе строительства нового микрорайона
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В столице Чечни ведется активное строительство нового микрорайона имени Владимира Путина – застройка идет на площади в 200 гектаров. Строится 150 высотных домов, подъездная дорога и коммуникации для его будущих жителей.

В столице Чечни городе Грозном идет активное строительство нового микрорайона имени Владимира Путина - общая площадь территории застройки составляет 200 га, рассказал министр строительства, ЖКХ и энергетики региона Муслим Зайпуллаев.

"На всех площадках работают около 2,5 тыс строителей и более 500 единиц строительной техники. В домах, расположенных по первой линии вдоль нового проспекта, уже завершается строительство надземной части железобетонного каркаса зданий, параллельно ведутся работы по кладке кирпича внутренних стен"

- Муслим Зайпуллаев

На второй линии строятся многоэтажные жилые дома – их высота составит до 30 этажей, уже готовы основания зданий, ведутся работы по устройству их подземной части и фундаментов, - рассказал министр, передает ТАСС.

Не меньшее внимание уделяется и строительству сопутствующей инфраструктуры – планируется построить подъездную автотрассу, проложить более 46 км магистральных сетей водоснабжения и водоотведения, а также ливневой канализации.

Все это позволит создать здесь для будущих жителей продуманную, гармоничную и комфортную для проживания городскую среду, добавил глава Минстроя Чечни.

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