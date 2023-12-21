Власти Астаны планируют капремонт столичного аэропорта

Уже в апреле с приходом тепла Минтранспорта Казахстана начнет реконструкцию столичного аэропорта - если погода не внесет свои коррективы, капитальный ремонт воздушной гавани Астаны должен начаться к апрелю.

В наступившем 2024 году международный аэропорт Астаны ждет капитальный ремонт, и начнется он с реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП) в апреле, сообщили в пресс-службе Минтранспорта Казахстана.

"С момента строительства аэродрома международного аэропорта Астана проходил текущий ремонт. В последний раз текущий ремонт взлетно-посадочной полосы столичного аэропорта проводился в июле-августе прошлого года"

- Минтранс Казахстана

Накануне под председательством вице-министра транспорта Талгата Ластаева в столичном аэропорту прошло первое совещание по проведению капремонта ВПП и самого аэродрома, передает Sputnik Казахстан.

"Как со стороны населения, так и со стороны главы государства существует справедливая критика взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Астаны. Поэтому для нас очень важно провести полный капитальный ремонт аэродрома столичного аэропорта. В случае капитального ремонта аэродрома и взлетно-посадочной полосы транзитный потенциал аэропорта Астаны повысится, а безопасность полетов поднимется на новый уровень. Повысится техническая возможность аэропорта принимать больше грузовых рейсов"

- Талгат Ластаев

Ожидается, что инвесторы в январе-феврале проведут анализ проектно-сметной документации и до начала марта определят подрядчика, который к началу апреля начнет капитальный ремонт. Это займет ровно год, но столичная воздушная гавань, хотя и с ограничениями, продолжит свою работу.