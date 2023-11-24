Назван самый загруженный день в аэропортах

В Москве 30 декабря станет наиболее загруженным днем в аэропортах. При этом почти половина вылетов в этот день из столицы будет выполняться из Шереметьево.

Плюс 70% к среднему пассажиропотоку декабря - столичный авиаузел готовятся к 30 декабря, в этот день в аэропортах будет максимальный поток пассажиров., информирует "Авиасейлс".

Больше всего рейсов в предновогоднюю дату будет выпущено из Шереметьево - 43% от общей нагрузки Москвы, второй по турпотоку аэропорт - Внуково, 31% рейсов. На Домодедово придется чуть менее четверти вылетов из столицы, на Жуковский - 2%.

Куда собираются жители столицы на праздники? Наиболее популярны рейсы в Северную столицу, Сочи, Минводы, Калининград.