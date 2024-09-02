Владимир Путин готовит визит в Катар

Президент России Владимир Путин совершит визит в Катар по приглашению катарского эмира Тамима бен Хамада Аль Тани, который, в свою очередь, планирует аналогичный визит в Москву – уже прорабатываются детали.

Россия и Катар активно обсуждают дату визита президента РФ Владимира Путина в Катар и сроки ответного визита эмира Катар Тамима бен Хамада Аль Тани в Россию, сообщил посол Катара в РФ Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани.

"Действительно, было приглашение от Путина эмиру Катара. Со своей стороны эмир Катара пригласил президента Путина посетить Катар, но сейчас вопрос о датах обсуждается"

- посол Катара в России

Российский лидер и эмир Катара нынешним летом встречались на полях саммита ШОС, прошедшего в столице Казахстана в начале июля – именно на этой встрече главы двух государств обменялись приглашениями, напоминает РИА Новости.