Касым-Жомарт Токаев прилетит в Москву 25 мая для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета. До этого он встретится с итальянским премьером.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершит поездку в Москву, где 25 мая пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета, сообщает пресс-служба Акорды.
"25 мая президент Казахстана примет участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве"
- Акорда
Стоит отметить, что казахстанский лидер приедет в российскую столицу во второй раз за текущий месяц.
Также у руководителя республики 22 мая состоится встреча с итальянским премьером Джорджей Мелони. Она приедет в Астану с официальным визитом.
Кроме того, Токаев в этот же день встретится с лидером Сингапура Халимой Якоб. Сторону поговорят о двустороннем сотрудничестве.