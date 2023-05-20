Опубликовано: 12:23, 20 мая 2023 (UTC+3 MSK)

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Касым-Жомарт Токаев прилетит в Москву 25 мая для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета. До этого он встретится с итальянским премьером.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершит поездку в Москву, где 25 мая пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета, сообщает пресс-служба Акорды.

"25 мая президент Казахстана примет участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве"

- Акорда

Стоит отметить, что казахстанский лидер приедет в российскую столицу во второй раз за текущий месяц.

Также у руководителя республики 22 мая состоится встреча с итальянским премьером Джорджей Мелони. Она приедет в Астану с официальным визитом.

Кроме того, Токаев в этот же день встретится с лидером Сингапура Халимой Якоб. Сторону поговорят о двустороннем сотрудничестве.