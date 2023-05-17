Путин поздравил Токаева с юбилеем

Российский лидер Владимир Путин провел сегодня телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, в котором поздравил коллегу с днем рождения.
Сегодня Токаев отмечает юбилей, ему исполняется 70 лет.
«Вы пользуетесь заслуженным уважением соотечественников и международным авторитетом как опытный, дальновидный политик, многое делающий для социально-экономического развития своей страны и защиты ее интересов на мировой арене», - отметил глава государства в телеграмме.
Путин добавил, что рассчитывает на продолжение конструктивного диалога и тесной совместной двусторонней работы. Он надеется, что отношения стратегического партнерства и союзничества между Россией и Казахстаном станут прочнее, а процессы интеграции, выгодные всем сторонам будут продолжены на евразийском пространстве.
В телефонной беседе лидеры подтвердили настрой на укрепление отношений и взаимовыгодного сотрудничества Москвы и Астаны.
Российский лидер сердечно поздравил Токаева с 70-летием, пожелал Токаеву доброго здоровья, благополучия и успехов в деятельности на благо народа Казахстана, братского России.
Токаев занимает пост президента Казахстана 4 года, первый зарубежный визит в качестве президента он совершил в Москву. Две страны связывают отношения стратегического партнерства.