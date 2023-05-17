Путин поздравил Токаева с юбилеем

Опубликовано: 12:59, 17 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Президент России поздравил казахстанского коллегу с 70-м днем рождения. Путин направил Токаеву телеграмму, а затем позвонил лично.

Российский лидер Владимир Путин провел сегодня телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, в котором поздравил коллегу с днем рождения.

Сегодня Токаев отмечает юбилей, ему исполняется 70 лет.

«Вы пользуетесь заслуженным уважением соотечественников и международным авторитетом как опытный, дальновидный политик, многое делающий для социально-экономического развития своей страны и защиты ее интересов на мировой арене», - отметил глава государства в телеграмме.

Путин добавил, что рассчитывает на продолжение конструктивного диалога и тесной совместной двусторонней работы. Он надеется, что отношения стратегического партнерства и союзничества между Россией и Казахстаном станут прочнее, а процессы интеграции, выгодные всем сторонам будут продолжены на евразийском пространстве.

В телефонной беседе лидеры подтвердили настрой на укрепление отношений и взаимовыгодного сотрудничества Москвы и Астаны.

Российский лидер сердечно поздравил Токаева с 70-летием, пожелал Токаеву доброго здоровья, благополучия и успехов в деятельности на благо народа Казахстана, братского России.

Токаев занимает пост президента Казахстана 4 года, первый зарубежный визит в качестве президента он совершил в Москву. Две страны связывают отношения стратегического партнерства.