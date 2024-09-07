Вестник Кавказа

Вирус Марбург - Минздрав в Казахстане сделал заявление

Вирус Марбург - Минздрав в Казахстане сделал заявление
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Казахстане будут усилены меры контроля в авиагаванях на фоне вспышки вируса Марбург в ряде стран. Граждан призвали соблюдать профилактические меры.

Главный санврач Казахстана Сархат Бейсенова сообщила, что Минздрав страны усилит контроль за эпидемиологической ситуацией в связи с предупреждением ВОЗ о вспышке вируса Марбург.

Вирусом Марбург люди могут заразиться от летучих мышей, вирус вызывает тяжелую геморрагическую лихорадку с кровотечениями, против него нет специфического лечения.

В природе вирус Марбург встречается в ряде стран Африки, включая ЮАР, Судан, Кению, Зимбабве и другие. С учетом высокой миграции населения, Минздрав Казахстана рекомендует соблюдать меры профилактики. При посещении африканских стран следует избегать контактов с заболевшими, не контактировать с дикими животными, не посещать пещер - мест обитания летучих мышей, соблюдать правила гигиены, не есть недостаточно термически обработанное мясо местных животных.

Ведомство призывает граждан при появлении признаков заболевания незамедлительно обращаться за помощью медиков.

"В целях недопущения завоза и распространения заболевания в республику в международных аэропортах осуществляется санитарно-карантинный контроль на государственной границе, где проводится бесконтактная термометрия всех прибывающих пассажиров"

– главный санврач Казахстана

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