"Винный поезд" в Севастополе выйдет на маршрут в июле

Новый железнодорожный круиз появится в Крыму этим летом. В июле в Севастополе запустят "Виноградный экспресс", сообщает "Гранд сервис экспресс".
Отметим, что ранее "винный поезд" планировалось запустить в июне, теперь первой датой путешествия по виноградникам называют 1 июля.
"Туристический поезд "Виноградный экспресс" будет отправляться с железнодорожного вокзала Севастополя. Первые рейсы назначены на 7, 13, 19 и 27 июля"
– перевозчик
Необычный туристический поезд будет выходить и возвращаться из Севастополя. Продолжительность круиза - один день. "Винный поезд" будет отправляться в полдень и возвращаться на вокзал вечером того же дня в 20.50.
"Гости гастротура будут путешествовать в эксклюзивных вагонах с шикарной отделкой и уникальным дизайном. Это разные модификации вагонов-ресторанов. В составе поезда три вагона в стиле ретро: вагон-ресторан, вагон-бар и вагон-зал. Каждый вагон - единственный в своем роде"
– перевозчик
В программе железнодорожного путешествия остановки в Золотой Балке и Инкермане, экскурсии по винодельням, дегустации местных специалитетов, обед, возможность сделать покупки у производителей. Также туристы могут расширить программу энопутешествия, в премиум-пакет включена дополнительно одна экскурсия на выбор - в Бельбек или на винодельню UPPA Winery.
Помимо экскурсий и дегустаций, туристов ожидают красивые виды из окна уникального поезда. В рамках железнодорожного круиза гости увидят Севастопольскую бухту, скалы пещерного монастыря, первые виноградники Крыма.