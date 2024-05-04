"Винный поезд" в Севастополе выйдет на маршрут в июле

Туристические поезд для любителей вина начнет ходить в Крыму в начале июля. Что включено в железнодорожный круиз и сколько он длится?

Новый железнодорожный круиз появится в Крыму этим летом. В июле в Севастополе запустят "Виноградный экспресс", сообщает "Гранд сервис экспресс".

Отметим, что ранее "винный поезд" планировалось запустить в июне, теперь первой датой путешествия по виноградникам называют 1 июля.

"Туристический поезд "Виноградный экспресс" будет отправляться с железнодорожного вокзала Севастополя. Первые рейсы назначены на 7, 13, 19 и 27 июля"

– перевозчик

Необычный туристический поезд будет выходить и возвращаться из Севастополя. Продолжительность круиза - один день. "Винный поезд" будет отправляться в полдень и возвращаться на вокзал вечером того же дня в 20.50.

"Гости гастротура будут путешествовать в эксклюзивных вагонах с шикарной отделкой и уникальным дизайном. Это разные модификации вагонов-ресторанов. В составе поезда три вагона в стиле ретро: вагон-ресторан, вагон-бар и вагон-зал. Каждый вагон - единственный в своем роде"

– перевозчик

В программе железнодорожного путешествия остановки в Золотой Балке и Инкермане, экскурсии по винодельням, дегустации местных специалитетов, обед, возможность сделать покупки у производителей. Также туристы могут расширить программу энопутешествия, в премиум-пакет включена дополнительно одна экскурсия на выбор - в Бельбек или на винодельню UPPA Winery.

Помимо экскурсий и дегустаций, туристов ожидают красивые виды из окна уникального поезда. В рамках железнодорожного круиза гости увидят Севастопольскую бухту, скалы пещерного монастыря, первые виноградники Крыма.