Граница с Абхазией встала в пробках

Опубликовано: 14:29, 10 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На границе с Абхазией на КПП "Псоу" образовались многокилометровые заторы – это связано с наплывом отдыхающих из России.

Сегодня с раннего утра на границе с Абхазией на КПП "Псоу" образовались многокилометровые заторы - в личном блоге местного жителя появилось видео, на кадрах которого запечатлен автомобильный затор на пути в республику.

Многие хотели бы провести длинные выходные в Абхазии и во избежание пробок отправились путь рано утром, но, как выяснилось, таких желающих оказалось очень много, пишет "Блокнот".

"Сезон подкрался незаметно. В 6:40 вот такое количество людей"

- автор видео

Напомним, пропускную способность КПП обещали увеличить, но пока все осталось по-прежнему – пока ситуация лучше не стала.