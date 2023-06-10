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Граница с Абхазией встала в пробках

Граница с Абхазией встала в пробках
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
На границе с Абхазией на КПП "Псоу" образовались многокилометровые заторы – это связано с наплывом отдыхающих из России.

Сегодня с раннего утра на границе с Абхазией на КПП "Псоу" образовались многокилометровые заторы - в личном блоге местного жителя появилось видео, на кадрах которого запечатлен автомобильный затор на пути в республику.

Многие хотели бы провести длинные выходные в Абхазии и во избежание пробок отправились путь рано утром, но, как выяснилось, таких желающих оказалось очень много, пишет "Блокнот".

"Сезон подкрался незаметно. В 6:40 вот такое количество людей"

- автор видео

Напомним, пропускную способность КПП обещали увеличить, но пока все осталось по-прежнему – пока ситуация лучше не стала.

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