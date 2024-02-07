Вице-премьер Грузии раскритиковала президента за непоздравление Ильхама Алиева

Тея Цулукиани обвинила в недальновидности Саломе Зурабишвили. По ее словам, президенту следовала поздравить своего азербайджанского коллегу с победой на выборах.

Вице-премьер Грузии, министр культуры и спорта Тея Цулукиани подвергла критике президента страны Саломе Зурабишвили за то, что она не поздравила лидера Азербайджана Ильхама Алиева с победой на выборах.

"Молчание президента Грузии, воздерживающейся от поздравления господину Алиеву с победой, я думаю, вредит нашему государству. Мы все хотим напомнить нашему президенту, что это регион, где геополитические риски и риски безопасности выросли за последние годы"

– вице-премьер республики

Она подчеркнула, что решение Зурабишвили не поздравлять азербайджанского президента недальновидно.

"Правительство Грузии ежедневно заботится о том, чтобы застраховать эти риски, и на этом фоне президент, которая является главнокомандующим, воздерживается поздравить нашего соседа, партера, друга государства в победе на выборах. Это является политической близорукостью"

– Тея Цулукиани

Она добавила, что президент должна быть нацелена на сохранение и развитие партнерских отношений с Баку, а не наоборот.