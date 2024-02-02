Главы МИД Азербайджана и Грузии обсудили вопросы стратегического партнерства

Глава азербайджанского МИД пообщался сегодня по телефону со своим грузинским коллегой. В ходе беседы обсуждались вопросы стратегического сотрудничества.
В пятницу, 9 февраля, главы МИД Азербайджана и Грузии поговорили по телефону. Об этом сказано в сообщении азербайджанского МИД.
Центральной темой беседы Джейхуна Байрамова и Ильи Дарчиашвили стали перспективы сотрудничества двух стран.
"Стороны обсудили текущее состояние отношений дружбы и стратегического партнерства между двумя странами, планы и перспективы развития этих отношений"
– министерство иностранных дел АР
Состоялся также обмен мнениями по региональным вопросам и взаимодействию в рамках международных организаций.
Помимо этого, Байрамов поздравил коллегу из Грузии с повторным назначением на должность главы МИД.