Ветер помешал самолету из Стамбула сесть в Казани

Опубликовано: 16:46, 17 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Самолет из Стамбула не смог приземлиться в Казани из-за плохой погоды. Лайнер вынужден сесть в аэропорту Домодедово. В Татарстане было объявлено штормовое предупреждение.

Самолет, совершавший рейс Стамбул-Казань, не сумел совершить посадку в аэропорту из-за плохой погоды, сообщил официальный представитель воздушной гавани столицы Татарстана Адель Гатауллин.

Он заявил, что самолет из Стамбула улетел на запасной аэродром московского «Домодедово», где и приземлится.

«Рейс PC 370, следовавший в Казань из Стамбула, ушел на запасной аэродром в Москву ("Домодедово") по метеоусловиям аэропорта Казань – порывы ветра до 20 метров в секунду»

- Адель Гатауллин

В Татарстане было объявлено штормовое предупреждение с порывами ветра в 25-28 м/с.