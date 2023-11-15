Ветер перевернул грузовик на Кубани

Грузовик и несколько авто перевернуло ветром в Краснодарском крае. Об этом сообщили сотрудники дорожной полиции. В регионе действует штормовое предупреждение.

Порывы ветра опрокинули несколько авто, в их числе грузовик. ЧП произошло в Северском районе, информируют представители дорожной полиции региона.

«На 42-м км в результате ветра произошло опрокидывание нескольких транспортных средств. Сотрудники Госавтоинспекции оперативно организовывают объезд и оказывают помощь в подъеме автомобилей»

– УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

При этом полицейские не уточнили точное число перевернутых автомобилей.

Напомним, что в регионе продлили действие штормового предупреждения, уточняется, что порывы ветра могут достигать 29 м/с, кроме того не исключен подъем уровня рек до неблагоприятных отметок.