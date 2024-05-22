Вестник Кавказа

Ветер осушил Таганрогский залив Азовского моря

Ветер осушил Таганрогский залив Азовского моря
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сильный ветер, бушующий на Дону, выгнал воду из Таганрогского залива Азовского моря – синоптики прогнозируют, что вода вернется в залив уже завтра, 29 мая, и на Ростовскую область придет засуха.

Жители побережья Азовского моря в Ростовской области были шокированы, увидев Таганрогский залив без воды – ее выгнал в море сильный ветер, бушующий в регионе, сообщила начальник ростовского гидрометцентра Елена Назарова.

"В Таганрогском заливе отмечался ветровой сгон, но до критериев неблагоприятных отметок не достиг. Сегодня и в ближайшие сутки в дневные часы сильный ветер до 15-17 м/с и пониженный фон уровней воды сохранится, с 29 мая ветер ослабеет, уровни воды восстановятся и ожидаются местами по области кратковременные дожди"

- Елена Назарова

Сегодня и в ближайшие сутки сильный ветер до 15-17 м/с и пониженный фон уровней воды пока сохранится, а 31 мая в отдельных пунктах возможны сильные дожди и град, отметила синоптик, передает "РБК Ростов".

А вот дальше на Дон придет засуха – особенно сильно она отметится в трех районах Ростовской области, добавила синоптик.

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