Ветер и снегопад "закрыли" курорты Карачаево-Черкесии

Из-за плохой погоды временно закрылись курорты Домбай и Архыз в Карачаево-Черкесии. Власти региона также сообщили, что закрыт верхний пояс склона горы Мусса-Ачитара.

Горнолыжные курорты Домбай и Архыз в Карачаево-Черкесии временно закрылись, причина связана с неблагоприятными погодными условиями.

"В связи с ухудшением погодных условий на сегодня канатные дороги Северного склона прекращают работу"

- администрация "Архыза"

Кроме того, сильный ветер и снегопад поспособствовали временному закрытию верхнего пояса склона горы Мусса-Ачитара. Об этом рассказали в администрации курорта "Домбай".

Ранее МЧС республики сообщило о штормовом предупреждении и лавиноопасности в горах Карачаево-Черкесии.