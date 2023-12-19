Вестник Кавказа

Ветер и снегопад "закрыли" курорты Карачаево-Черкесии

Ветер и снегопад "закрыли" курорты Карачаево-Черкесии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Из-за плохой погоды временно закрылись курорты Домбай и Архыз в Карачаево-Черкесии. Власти региона также сообщили, что закрыт верхний пояс склона горы Мусса-Ачитара.

Горнолыжные курорты Домбай и Архыз в Карачаево-Черкесии временно закрылись, причина связана с неблагоприятными погодными условиями.

"В связи с ухудшением погодных условий на сегодня канатные дороги Северного склона прекращают работу"

- администрация "Архыза"

Кроме того, сильный ветер и снегопад поспособствовали временному закрытию верхнего пояса склона горы Мусса-Ачитара. Об этом рассказали в администрации курорта "Домбай".

Ранее МЧС республики сообщило о штормовом предупреждении и лавиноопасности в горах Карачаево-Черкесии.

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