Верхний Ларс снова закрылся для большегрузов из-за снегопада

Дорожные власти Грузии накануне вечером снова запретили проезд грузовиков на участке дороги Владикавказ – Ларс из-за метели и снижения видимости.

На участке дороги Владикавказ – Ларс снова встало движение большегрузов, сообщила пресс-служба управления МЧС России по Северной Осетии.

Причиной блокировки трассы стало ухудшение погоды на территории Грузии, из-за метели и плохой видимости введены ограничения на участке Гудаури - Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс (Военно-Грузинская дорога), передает "АиФ-Ставрополье".

Движение автотранспорта на дороге к ТПП "Верхний Ларс", расположенного на границе Грузии с Россией, ограничено для автомобилей с прицепом и полуприцепом и со стороны Грузии, сообщил департамент автомобильных дорог страны.

Электронная очередь Центра организации дорожного движения Северной Осетии сейчас собрала на ТПП "Верхний Ларс" 1356 грузовиков, говорится в сообщении.