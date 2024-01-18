Грузовикам снова разрешили проезжать через Верхний Ларс

На Верхнем Ларсе открыли движение для грузовиков. Дорога оставалась недоступной для проезда с вечера 21 января.

В Грузии завершилась расчистка дорожного полотна на Военно-Грузинской дороге. Об этом информирует местный Департамент автомобильных дорог.

В настоящее время движение по дороге, ведущей к контрольно-пропускному пункту "Верхний Ларс", доступно для всех видов транспортных средств.

Напомним, в минувшее воскресенье там был введен на движение крупногабаритных автомобилей из-за снегопада и гололеда.