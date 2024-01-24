Верхний Ларс сегодня: больше 2 тыс грузовиков застряли в пробке

Военно-Грузинская дорога вновь собирает очереди из большегрузов. Сегодня на границе РФ и Грузии ждут проезд свыше 2 тыс грузовых машин.
Граница России и Грузии снова закрыта для передвижения грузовых автомобилей и машин с прицепами.
По данным сайта ЦОДД Северной Осетии на российско-грузинской границе остановились свыше 2 тыс единиц автотранспорта.
Уточняется, что сейчас в пробке находятся 2125 большегрузов.
Военно-Грузинская дорога была закрыта накануне из-за плохой погоды. После этого движение на автомагистрали было запущено в 16:20, но всего на два часа