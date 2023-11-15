"Верхний Ларс" сегодня: более трех тысяч автомобилей ожидают своей очереди

Контрольно-пропускной пункт на границе России и Грузии продолжает собирать очередь из грузовиков. Сейчас в очереди на въезд находятся более трех тысяч автомобилей.

Свыше трех тысяч автомобилей все еще ожидают очередь на въезд через КПП "Верхний Ларс". По информации электронной очереди портала ЦОДД сейчас в пробке стоит 3142 большегруза.

На данный момент проезд для всех видов транспорта через российско-грузинскую границу разрешен, но несмотря на это пробка продолжает растягиваться на многие километры.

По информации дорожного портала в зеленой зоне на въезд сейчас находятся 250 грузовых автомобилей.

Ранее отмечалось, что проезд для грузовых машин и автомобилей с прицепами был закрыт с 26 по 29 ноября. Причина перекрытия границы – обильный снегопад и снижение температуры, которые привели к созданию условий для лавинной опасности на дорожных участках.